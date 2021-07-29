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7479 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

29 Июля 2021 08:00
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7479 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7479 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1571,

город Алматы - 1450,

город Шымкент - 445,

Акмолинская область - 238,

Актюбинская область - 230,

Алматинская область - 270,

Атырауская область - 424,

Восточно-Казахстанская область - 298,

Жамбылская область - 197,

Западно-Казахстанская область - 198,

Карагандинская область - 1011,

Костанайская область - 224,

Кызылординская область - 175,

Мангистауская область - 220,

Павлодарская область - 251,

Северо-Казахстанская область - 145,

Туркестанская область - 132.

Всего в стране выявлено 557107 заболевших.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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