747 тысяч жителей ВКО планируют вакцинировать от коронавируса до октября

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области состоялось заседание Регионального координационного совета по коронавирусу под председательством акима области Даниала Ахметова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

В ходе заседания заместитель акима ВКО Шакарым Буктугутов рассказал, что на протяжении предыдущих шести месяцев региону удалось достичь снижение заболеваемости в 15 раз. Если за ноябрь прошлого года было свыше 9,7 тысяч случаев заболевания коронавирусом, то в марте данный показатель составлял 645 случаев. Ухудшаться эпидемиологическая ситуация начала в апреле, когда количество заболевших резко возросло в 2,8 раза, и на сегодняшний день составило 1057 случаев. По матрице оценки эпидемиологической ситуации в «красную» зону вошли Усть-Каменогорск, Семей и Аягоз. В связи с этим, как отметил замакима области, вступит в силу новое постановление главного санитарного врача области по усилению карантинных мероприятий в данных городах. Планируется, что усиления начнут действовать с 22 апреля.

Один из залогов успеха в стабилизации эпидемиологической обстановки в области является вакцинация. Напомним, что с начала апреля в регионе помимо медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, педагогов и людей с хроническими заболеваниями начали прививать от коронавируса всех желающих жителей Восточного Казахстана. Сейчас в области развернуто 380 специализированных прививочных пунктов. И если в начале апреля количество привитых от COVID-19 людей составляло 14,5 тысяч, то на сегодняшний день показатель увеличился в 3 раза, а именно 48,5 тысяч человек.

Как сообщил Шакарым Буктугутов, до конца апреля будет поставлено 72 тысячи доз вакцины. До начала октября в регионе планируется привить от коронавируса 747 тысяч человек или 53 процента от общего количества жителей ВКО. Для этого есть все возможности. Только за одни сутки в 380 пунктах могут вакцинировать 13 300 человек, а за месяц – 292 600 человек.

«Сейчас мы практически полностью выполнили план по вакцинации населения первым компонентом вакцины. Ждем поставку новых доз вакцины и безусловно, в первую очередь, направим партии в прививочные пункты Усть-Каменогорска, Семея, Аягоза и промышленных предприятий», – подчеркнул Даниал Ахметов.