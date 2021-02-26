746 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 746 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 86,

город Алматы - 59,

город Шымкент - 5,

Акмолинская область - 62,

Актюбинская область - 19,

Алматинская область - 64,

Атырауская область - 56,

Восточно-Казахстанская область - 32,

Жамбылская область - 10,

Западно-Казахстанская область - 72,

Карагандинская область - 42,

Костанайская область - 96,

Кызылординская область - 16,

Мангистауская область - 6,

Павлодарская область - 78,

Северо-Казахстанская область - 32,

Туркестанская область - 11.





Итого выздоровевших в Казахстане - 195121.



