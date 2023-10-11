742 куста каннабиса выращивал алматинец

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УПН ДП, совместно с УП Енбекшиказахского района получена информация в отношении мужчины, который на принадлежащем ему земельном участке, расположенном близ с. Тургень, занимается культивированием запрещенных растений, передает агентство Kazinform ссылкой на Polisia.kz.

– Данный факт зарегистрирован в УП Енбекшиказахского района по статье 300 УК РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудники полиции задержали 44-летнего жителя Алматы. Во время обыска участка было изъято 742 куста каннабисного растения, общей массой около 3 тонн, – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

В настоящее время начато досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз. Задержанный водворен в ИВС районной полиции.