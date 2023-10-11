РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:44, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    742 куста каннабиса выращивал алматинец

    алматы
    Фото: Polisia.kz. 

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УПН ДП, совместно с УП Енбекшиказахского района получена информация в отношении мужчины, который на принадлежащем ему земельном участке, расположенном близ с. Тургень, занимается культивированием запрещенных растений, передает агентство Kazinform ссылкой на Polisia.kz. 

    – Данный факт зарегистрирован в УП Енбекшиказахского района по статье 300 УК РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудники полиции задержали 44-летнего жителя Алматы. Во время обыска участка было изъято 742 куста каннабисного растения, общей массой около 3 тонн, – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

    В настоящее время начато досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз. Задержанный водворен в ИВС районной полиции.

    Теги:
    полиция Борьба с наркотиками Алматы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!