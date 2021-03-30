РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:47, 29 Март 2021 | GMT +6

    74 заболевших КВИ выявили среди прибывших авиарейсами в Нур-Султан

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько заболевших КВИ выявлено среди прибывших авиарейсами в столицу, рассказала руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Со 2 октября в столицу прибыли 101 953 человек – пассажиры 716 рейсов, из них со справкой с отрицательным ПЦР-результатом – 84 410, госпитализировано в карантинный стационар и обследовано – 17 543, выявлен у 74 положительный результат», - уточнила Сархат Бейсенова.

    Она также добавила, что за последние сутки в Нур-Султан прибыли авиарейсами 747 лиц со справкой с отрицательным ПЦР-результатом.

    «Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в городе, резкое увеличение регистрации COVID -19, загруженность инфекционных стационаров до 74 %, в том числе реанимационных коек на 50%, рост в 1,8 раза заболеваемости среди детей, а также увеличение на 10 % числа заболевших, контактировавших с больными, указывает на несоблюдение жителями города карантинных мероприятий как в организованных коллективах, так и режима домашнего карантина», - подчеркнула Сархат Бейсенова.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!