74 заболевших КВИ выявили среди прибывших авиарейсами в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько заболевших КВИ выявлено среди прибывших авиарейсами в столицу, рассказала руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Со 2 октября в столицу прибыли 101 953 человек – пассажиры 716 рейсов, из них со справкой с отрицательным ПЦР-результатом – 84 410, госпитализировано в карантинный стационар и обследовано – 17 543, выявлен у 74 положительный результат», - уточнила Сархат Бейсенова.
Она также добавила, что за последние сутки в Нур-Султан прибыли авиарейсами 747 лиц со справкой с отрицательным ПЦР-результатом.
«Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в городе, резкое увеличение регистрации COVID -19, загруженность инфекционных стационаров до 74 %, в том числе реанимационных коек на 50%, рост в 1,8 раза заболеваемости среди детей, а также увеличение на 10 % числа заболевших, контактировавших с больными, указывает на несоблюдение жителями города карантинных мероприятий как в организованных коллективах, так и режима домашнего карантина», - подчеркнула Сархат Бейсенова.