74 тыс. семей пытались скрыть свои доходы при распределении АСП - Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 74 тыс. семей пытались скрыть свои доходы при распределении адресной социальной помощи. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов в республиканской общественной приемной партии «Nur Otan» в ходе приема граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С апреля этого года существенно поменялась система выплаты АСП (адресной социальной помощи), увеличили порог и увеличился поток людей. Действительно, внизу те, кто занимался этим вопросом, немного не сработали. Сейчас у нас информационная система такая, что человек приходит и подает только заявление, остальное все, кто в семье работает или не работает, выявляет информационная система. Мы выявили 74 тыс. семей, которые скрыли свои доходы», - сказал Биржан Нурымбетов.

По его словам, среди претендентов на адресную социальную помощь были и те, кто жил в двухэтажных коттеджах.

«Потом есть люди, которые живут в хороших домах, имеют машины, тоже оказались получателями АСП, потому что официально у него нет доходов. Но это же неправильно, если у тебя есть двухэтажный коттедж, ты же сильно отличаешься от семьи, которая действительно нуждается», - подчеркнул Биржан Нурымбетов.

Ранее министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о недостатках отечественной системы обеспечения услугами реабилитации инвалидов.