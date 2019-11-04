74 тыс. семей пытались скрыть свои доходы при распределении АСП - Минтруда
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 74 тыс. семей пытались скрыть свои доходы при распределении адресной социальной помощи. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов в республиканской общественной приемной партии «Nur Otan» в ходе приема граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С апреля этого года существенно поменялась система выплаты АСП (адресной социальной помощи), увеличили порог и увеличился поток людей. Действительно, внизу те, кто занимался этим вопросом, немного не сработали. Сейчас у нас информационная система такая, что человек приходит и подает только заявление, остальное все, кто в семье работает или не работает, выявляет информационная система. Мы выявили 74 тыс. семей, которые скрыли свои доходы», - сказал Биржан Нурымбетов.
По его словам, среди претендентов на адресную социальную помощь были и те, кто жил в двухэтажных коттеджах.
«Потом есть люди, которые живут в хороших домах, имеют машины, тоже оказались получателями АСП, потому что официально у него нет доходов. Но это же неправильно, если у тебя есть двухэтажный коттедж, ты же сильно отличаешься от семьи, которая действительно нуждается», - подчеркнул Биржан Нурымбетов.
Ранее министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о недостатках отечественной системы обеспечения услугами реабилитации инвалидов.
- Три жилых дома сдадут для жителей аварийных общежитий в Атырау до конца года
- О нововведениях в системе реабилитации инвалидов рассказал Биржан Нурымбетов
- Депутат Мажилиса предложила включить в программу «Бакытты отбасы» молодые семьи
- Даурен Абаев предложил обучать врачей и учителей волонтерству за рубежом
- ДАУРЕН АБАЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ОБУЧАТЬ ВРАЧЕЙ ВОЛОНТЕРСТВУ ЗА РУБЕЖОМ
- Количество оргмероприятий в рамках молодежной политики сократим в 10 раз – Даурен Абаев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана