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74% объектов придорожного сервиса будут соответствовать Нацстандарту до конца года

23 Ноября 2022, 20:31
74% объектов придорожного сервиса будут соответствовать Нацстандарту до конца года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Толеген Абдуллин сообщил о том, что продолжается работа по развитию придорожного сервиса. По словам спикера, до конца года 74 % объектов придорожного сервиса будут соответствовать Нацстандарту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается работа по развитию придорожного сервиса. По итогам 2022 года будет приведено в соответствие с требованиями Национального стандарта 74 % объектов придорожного сервиса. Установлено 76 благоустроенных санитарно-гигиенических узлов. В 2023 году планируется увеличить долю объектов сервиса в соответствие с требованиями Национального стандарта до 82 %», - сказал на пресс-конференции в СЦК Толеген Абдуллин.

По словам спикера, в целях обеспечения внутренней транспортной связанности регионов с центром продолжается развитие местной сети автодорог. На сегодняшний день общая протяженность автодорог местного значения составляет 71 тыс. км. 80 % дорог находится в нормативном состоянии.

«Согласно поручению Главы государства перед местными исполнительными органами стоит ключевая стратегическая задача – к 2025 году довести 95 % дорог местного значения в нормативное состояние. В целях реализации поставленной задачи местные исполнительные органы должны до 2025 года обеспечить реконструкцию и ремонт не менее 14 тыс. км местных дорог. По итогам 2022 года стоит задача довести в нормативное состояние до 85 % автодорог местной сети», - добавил Толеген Абдуллин.


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