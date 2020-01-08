74 микрокредита оформили мошенники на жителей Северо-Казахстанской области
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские отмечают рост мошенничеств. По информации пресс-службы департамента полиции, почти половина таких преступлений в прошлом году совершилась через интернет, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В регионе зарегистрировали 230 фактов мошенничества в сети.
Куратор оперативных служб полковник полиции Руслан Назаров сообщил, что, согласно анализу, в основном жертвами обмана становятся активные пользователи сети в возрасте от 18 до 35 лет, которые оформляют онлайн-кредиты либо совершают покупки через интернет.
В 2019 году на североказахстанцев обманным путем было оформлено 74 микрокредита, через сайт рекламных объявлений совершено 61 правонарушение.
Об интернет-мошенничествах жителей региона полицейские предупреждают регулярно, рассказывают, как не стать жертвой обманщиков. Однако доверчивость граждан позволяет «процветать» преступному промыслу.
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