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74 микрокредита оформили мошенники на жителей Северо-Казахстанской области

8 Января 2020 20:41
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74 микрокредита оформили мошенники на жителей Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские отмечают рост мошенничеств. По информации пресс-службы департамента полиции, почти половина таких преступлений в прошлом году совершилась через интернет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В регионе зарегистрировали 230 фактов мошенничества в сети.

Куратор оперативных служб полковник полиции Руслан Назаров сообщил, что, согласно анализу, в основном жертвами обмана становятся активные пользователи сети в возрасте от 18 до 35 лет, которые оформляют онлайн-кредиты либо совершают покупки через интернет.

В 2019 году на североказахстанцев обманным путем было оформлено 74 микрокредита, через сайт рекламных объявлений совершено 61 правонарушение.

Об интернет-мошенничествах жителей региона полицейские предупреждают регулярно, рассказывают, как не стать жертвой обманщиков. Однако доверчивость граждан позволяет «процветать» преступному промыслу.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Олеся Жуковень

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