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74-летнюю жительницу Турции спасли на 227-й час после землетрясения

15 Февраля 2023, 19:39
74-летнюю жительницу Турции спасли на 227-й час после землетрясения

КАХРАМАНМАРАШ. КАЗИНФОРМ – В юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш на 227-й час после разрушительного землетрясения спасли 74-летнюю Джемилю Кекеч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Женщину вызволили из-под завалов шестиэтажной жилой постройки в квартале Пынарбаши района Дулкадироглу. В спасательной операции участвовали отряды из Сакарьи.

После первой помощи медиков Джемилю Кекеч отправили в больницу.

Число погибших в результате разрушительного землетрясений с эпицентром на юго-востоке Турции превысило 35,4 тысячи человек.

В прошлый понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.


Фото: aa.com.tr

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