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74-летняя пенсионерка погибла в результате ДТП в Актюбинской области
10 Ноября 2021 17:42
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 74-летняя пенсионерка погибла в результате ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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«9 ноября в 15:40 часов 23-летний водитель автомашины «Lada Kalina» с российским учетом, двигаясь по улице Арынова, напротив ТД «Домострой», допустил наезд на 74-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть дороги», - говорится в сообщении.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась в БСМП города Актобе. Проводится досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК «Нарушение ПДД».
С начала года на территории области произошло 152 ДТП с участием пешеходов, где 14 погибло и 141 получили различные телесные повреждения.
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