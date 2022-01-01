74-летняя актюбинка освоила профессиональный спорт

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Освоить профессиональный спорт на пенсии. Это возможно, доказала на своем примере 74-летняя жительница Актобе Валентина Усманова. Она стала серебряным призером чемпионата Казахстана по многоборью среди пенсионеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Бабушка прежде никогда не принимала участие в таких соревнованиях.

Спорт – залог здоровья, говорит Валентина Усманова. Вести активный образ жизни мать восьмерых детей начала, когда вышла на пенсию. Врачи диагностировали у женщины болезнь Паркинсона, дали вторую группу инвалидности и посоветовали заняться плаванием.

«Я люблю ходить в бассейн. Это нужно для поддержания тонуса моего тела. Если я пропускаю тренировки, то чувствую себя плохо», - говорит Валентина Усманова.

Старания бабушки заметили местные тренеры. Они научили ее основам правильного плавания. Пенсионерка даже установила личные рекорды. Заметив отличные результаты, наставники предложили ей принять участие в чемпионате Казахстана.

«В многоборье есть бег на дистанцию. Затем прыжок в длину. Я сказала, что прыгать не умею, а вот бегать люблю. Таким образом, я заняла второе место», - делится героиня.

Лекарства от болезни Паркинсона нет, говорят врачи. Однако с этим утверждением наша героиня не согласна. Если регулярно заниматься спортом и вовремя обследоваться, то можно прожить долгую и здоровую жизнь. Таков наказ молодым.

«В свои 73 года я не ношу очки. А сейчас молодежь уже в 17 лет имеет плохое зрение. Своему сыну, внучке всегда говорю: не сидите, занимайтесь ежедневно спортом», - делится советом Валентина Усманова.

Тренировки Валентины Усмановой проходят в областной детско-юношеской спортивной школе. Спортсменке выдали специальный бесплатный абонемент. Сейчас пенсионерка вместе с профессиональным тренером готовится к очередному чемпионату.