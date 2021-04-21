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    11:24, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    74- летний водитель погиб в ДТП в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 74-летний водитель погиб в результате столкновения с грузовой машиной марки «КамАЗ» в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    Как прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, авария произошла в Карасайском районе близ станции Шамалган, на 39-м километре трассы Турара Мынбаева.
    По предварительно установленным данным, 33-летний водитель автомашины марки «Daewoo Nexia», двигаясь в западном направлении, не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовой машиной марки «КамАЗ».
    В результате ДТП на месте аварии скончался 74-летний водитель автомашины марки «Daewoo Nexia».
    «По факту возбуждено уголовное производство по статье 345 части 3 КоАП РК. Материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд для принятия процессуального решения»,- сообщили в полиции.

    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Алматинская область
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