74- летний водитель погиб в ДТП в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 74-летний водитель погиб в результате столкновения с грузовой машиной марки «КамАЗ» в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, авария произошла в Карасайском районе близ станции Шамалган, на 39-м километре трассы Турара Мынбаева.

По предварительно установленным данным, 33-летний водитель автомашины марки «Daewoo Nexia», двигаясь в западном направлении, не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовой машиной марки «КамАЗ».

В результате ДТП на месте аварии скончался 74-летний водитель автомашины марки «Daewoo Nexia».

«По факту возбуждено уголовное производство по статье 345 части 3 КоАП РК. Материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд для принятия процессуального решения»,- сообщили в полиции.