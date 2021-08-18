74 клуба в Алматы находятся под контролем полиции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вокруг 74 заведений в Алматы выставлены патрульные машины полиции. Об этом во время еженедельного общения с горожанами в прямом эфире передачи Akimat LIVE на ТК «Алматы» сообщил аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, патрульные машины контролируют, чтобы не впускать в заведение нарушителей карантина.

«В прошлые выходные выставили вокруг 74 заведений патрульные машины полиции. Мы вынуждены были поставить. Но у них своя работа есть, они должны охранять общественный порядок в городе. Вместо этого мы теперь охраняем клубы, чтобы народ там не собирался, молодежь там не собиралась. Можно же потерпеть. Я не понимаю. Мы же видим, слышим, как идет процесс заражения. Я еще раз прошу подойти ответственно к здоровью. Если так дальше вести себя, то, наверное, еще более жесткие меры нужно будем принимать уже», - сказал аким города.

Бакытжан Сагинтаев также призвал горожан ускорить темп вакцинации, чтобы вместе противостоять болезни.

По его словам, по состоянию на 18 августа с начала пандемии в мегаполисе зарегистрировано 125 530 случаев коронавирусной инфекции, из них 104 950 случаев с симптомами и 20 580 – без симптомов, 2 133 случая неуточненной пневмонии.

«С 1 сентября порядка 300 тысяч школьников, 68 тысяч учащихся колледжей, 170 тысяч студентов вузов приступят к офлайн-обучению. Мы должны задуматься о личной ответственности каждого, чтобы не подвергать риску наших детей, уберечь их от заболевания, не допустить новой вспышки заражения в городе», - отметил Б. Сагинтаев.