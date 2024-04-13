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    18:44, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    74 гидротехнических сооружения отремонтируют в 8 регионах Казахстана после паводков

    Каргалинское водохранилище
    Фото: акимат Актюбинской области

    Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева доложила о текущей ситуации на водохранилищах Казахстана, передает корреспондент агентства агентства Kazinform.

    Минводы провело очистку 200 км ирригационных сетей для улучшения подачи воды на сельскохозяйственные поля 6 областей. Всего запланирована очистка более 500 км. 

    На сегодня работы проводятся в Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областях и в области Жетысу.

    - Также запланирован ремонт 74 гидротехнических сооружений в 8 регионах Казахстана: в области Жетысу, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской областях, ЗКО и ВКО. Кроме того, идет ремонт 110 водохозяйственных объектов для подготовки их к поливному сезону, - сказала Молдир Абдуалиева на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    По ее словам, к этому часу ситуация на водохранилищах страны складывается следующим образом:

    В Акмолинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 99%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Повышение нерегулируемого стока реки Жабай продолжается, поэтому есть паводки в Атбасаре Акмолинской области. 

    Сброс вод, поступающих в Астанинское водохранилище, производится в транзитном режиме. Пик паводка прошел, идет снижение приточности в водохранилище. Ведется круглосуточный мониторинг.

    Производится безопасный сброс паводковых вод через городское русло реки Есиль.

    В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловска – 1038 см, за сутки он вырос на 144 см. Обстановка в регионе остается напряженной.

    В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Обстановка в регионе стабильна. 

    В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 80%.

    В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 97%. В регионе начался период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу производятся природоохранные попуски.

    В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 72%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища (на реке Урал в Оренбургской области России - прим.ред.), еще не дошла до границ Казахстана. Ее прибытие ожидается 16-17 апреля.

    В Карагандинской области 4 крупных водохранилища полны на 100%, пик паводка в регионе прошел. Обстановка стабильна. 

    В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%, пик паводка прошел. Каратомарское водохранилище работает в транзитном режиме.

    На всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства и двухчасовой мониторинг.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Ириклинское водохранилище Сергеевское водохранилище Актюбинское водохранилище Водохранилище Паводки
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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