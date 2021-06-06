74 ДТП произошло в СКО с начала года

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – За 5 месяцев в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия, в которых десять человек погибли и 94 получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года совершено 27 наездов на пешеходов, что повлекло гибель двух и ранения 26 человек.

Нарушение правил проезда пешеходных переходов и правил маневрирования, превышение скорости, несоблюдение дистанции, игнорирование сигналов регулировщика — причины ДТП могут быть различны. Пик аварийности приходится на ранний вечер — 12 ДТП с серьезными последствиями произошло в период с 16:00 ч. до 18:00 ч., еще 10 — с 18:00 ч. до 20:00 ч. Обращает на себя внимание тот факт, что еще одним аварийноопасным периодом является ночь: с 00:00 ч. до 04:00 ч. — также 10 происшествий.

Еще один тревожный показатель в анализе дорожно-транспортного травматизма — число происшествий по вине нетрезвых водителей. 11 фактов за 5 месяцев — иными словами, любители горячительных напитков в ответе примерно за каждое седьмое ДТП с тяжкими последствиями. Их самоуверенность за рулем повлекла гибель двух и ранения 15 человек. «Снижение аварийности на дорогах — приоритет в работе полиции. Анализ дорожно-транспортных происшествий служит ориентиром при корректировке маршрутов патрульной полиции, разработке планов оперативно-профилактических мероприятий. Все принимаемые меры преследуют главную цель: максимально снизить риск совершения ДТП. Призываем всех участников дорожного движения быть внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД — это главное условие безопасности на дорогах», — говорит начальник управления МПС ДП СКО Айдын Байматов.

Напомним, что сегодня в Петропавловске грузовик наехал на припаркованные автомобили. По информации пресс-службы департамента полиции, 56-летний водитель «ЗИЛ 431410» при движении задним ходом, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со стоящими на парковке АО «Қызылжар Сү» автомашинами.