74 ДТП произошло в Нур-Султане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Нур-Султана в связи с погодными условиями работает в усиленном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе столичного ДП, полностью поднят и работает личный состав департамента для оказания содействия населению.

«По всем направлениям закрыты трассы, а также закрыты отдельные участки дорог для движения транспортных средств. За сегодняшнее утро увеличилось количество ДТП. На Косшынской трассе произошло четыре ДТП с участием 18 машин, также между гипермаркетами «Метро» и «Кенмарт» произошло три ДТП с участием восьми машин. Сотрудники полиции работают на месте», - сообщили в департаменте.

По информации, за прошедшие сутки в столице произошло 74 дорожно-транспортных происшествия.

27 февраля в 10:04 часов водитель, 1956 года рождения, следуя за рулем автомашины марки КамАЗ по Карагандинской трассе, не доезжая ТД «Кенмарт», наехал на пешехода, 1969 года рождения, который жестами рук пытался его остановить. В результате ДТП от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Проводится дознание.

«Департамент полиции города Нур-Султана призывает всех водителей транспортных средств быть внимательными на дорогах, особенно вблизи детских учебных заведений, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим, дистанцию и другие требования Правил дорожного движения. Просим жителей столицы отнестись с пониманием – выполнять требования патрульных полицейских», - отметили в полиции.

«Пешеходам при переходе проезжей части необходимо учитывать, что тормозной путь автомобиля увеличивается на мокрой и скользкой дороге. Единственный способ обезопасить себя от дорожно-транспортных происшествий и падений – быть предельно внимательным, не спешить», - призвали полицейские.