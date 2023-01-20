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74 человека заболели ковидом в Казахстане за сутки

20 Января 2023, 08:44
74 человека заболели ковидом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на 20 января лечение от КВИ продолжают получать 1 949 человек (–1 796+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находятся 156 пациентов, на амбулаторном – 1 793 пациента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

За минувшие сутки было зарегистрировано 74 новых случая коронавируса.


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