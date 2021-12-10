74 человека заболели ковид-пневмонией за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 декабря зафиксированы 74 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Зарегистрировано 6 летальных исходов и 141 человек выздоровел.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 83283, летальных случаев - 5177, выздоровевших - 75197.