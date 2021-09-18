74 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о смертельных случаях коронавирусной инфекции и пневмонии с признакми коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

По информации Минздрава, за 16 сентября зарегистрировано 59 летальных исходов при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 и 15 летальных исходов - при отрицательном (пневмония).

Опубликована также информация по регионам.



