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    08:47, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    74 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о смертельных случаях коронавирусной инфекции и пневмонии с признакми коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    По информации Минздрава, за 16 сентября зарегистрировано 59 летальных исходов при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 и 15 летальных исходов - при отрицательном (пневмония).

    Опубликована также информация по регионам.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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