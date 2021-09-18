08:47, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6
74 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о смертельных случаях коронавирусной инфекции и пневмонии с признакми коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
По информации Минздрава, за 16 сентября зарегистрировано 59 летальных исходов при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 и 15 летальных исходов - при отрицательном (пневмония).
Опубликована также информация по регионам.