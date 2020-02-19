74 человека разместили в пунктах обогрева в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Всего в снежных заносах на территории Акмолинской области находится 5 грузовых и 58 легковых автомашин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС региона.

Кроме того, по сообщению ведомства, в 10 пунктах обогрева Акмолинской области размещены 74 человека, среди них 3 детей.

«В Зерендинском районе размещено 9 человек (ДЭУ- 5 человек, СТО Мотель села Зеренды - 4 человека), в Бурабайском - 11 человек (ГККП Колледж лесного хозяйства), в Атбасарском районе размещено 29 человек, из них 3 детей (Интернат средней школы № 8 города Атбасара и Новомариновская СШ), в Аккольском доме культуры размещено 2 человека, в Целиноградском районе - 1 человек (СШ №9 села Арайлы), в Астраханском районе - 13 человек (ГУ Астраханская СШ, ГУ Староколутонская СШ), в Жаксынском районе размещено 9 человек (ГУ Жанакийминская СШ и село Донское).

Сотрудники ДЧС Акмолинской области предупредили акмолинцев: для того чтобы узнать состояние дорог, им стоит звонить на номер 1403 или выяснять это по приложению Darmen, а не занимать 112. Ведь туда могут не дозвониться те, кому реально нужна помощь в эти дни.

Кроме того, 19 февраля развернут телефон горячей линии 8 (7162) 33-29-76.



