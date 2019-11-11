+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 3 °С
USD 388.29 EUR 428.56
RUB 6.08 CNY 55.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

74,8 млн тонн нефти добыли в Казахстане с начала года

11 Ноября 2019 12:08
Поделиться:
74,8 млн тонн нефти добыли в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 10 месяцев текущего года, объем добычи нефти по республике составил 74,8 млн. тонн, или 100,3% к аналогичному периоду 2018 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Новости по теме

Экспорт нефти в Казахстане составил 59,56 млн в 2019 году
Когда Казахстан уравняет цены на бензин с Россией, рассказал Канат Бозумбаев Сколько нефти планирует поставлять в Беларусь Казахстан Shell уведомила о выходе из проекта освоения месторождения Хазар

Добыча нефти на трех крупных нефтегазовых проектах страны составила: на Кашагане – 11,5 млн тонн, Тенгизе – 24,6 млн тонн, Карачаганаке – 9,1 млн тонн.

В текущем году на трех проектах были успешно произведены капитальные ремонты с полным остановом основного производства:

- на Кашагане проведены с 14. 04. 2019 по 19.05.2019, капремонт завершен раньше срока на 15 дней;

- на Тенгизе с 01.08.2019 по 12.09.2019, капремонт завершен раньше срока на 3 дня;

- на Карачаганаке ремонты проведены с 15.09.2019 по 13.10.2019 г.

Несмотря на остановку основного производства, ожидаемый объем добычи на конец года увеличен: с 13,5 млн тонн до 14,5 млн тонн на Кашагане, с 29 млн тонн до 29,6 млн на Тенгизе, с 11 млн тонн до 11,2 млн тонн на Карачаганаке.

С учетом роста темпов добычи Минэнерго повысило прогноз годовой добычи по стране до 90,5 млн тонн, это превысит факт добычи 2018 года (90,4 млн тонн).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Энергетика, Нефть,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив