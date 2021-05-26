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    07:26, 26 Май 2021 | GMT +6

    737 жителей Атырауской области привились от коронавируса за сутки

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за сутки прививку получили 737 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, I компонент вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax получили 737 местных жителей. Из них 38 медработников, 27 педагогов, 2 полицейских, 15 студентов, 8 сотрудников правоохранительных органов, 6 госслужащих, 1 человек с хроническим заболеванием, 640 местных жителей. В период с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax вакцинировано 50 604 человека. II компонентом вакцин привиты 20 314 человек.

    Всего в регионе функционируют 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Как ранее сообщалось, число инфицированных COVID-19 снизилось в Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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