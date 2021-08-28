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7353 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
28 Августа 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 7353 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 660,
город Алматы - 2138,
город Шымкент - 620,
Акмолинская область - 279,
Актюбинская область - 76,
Алматинская область - 185,
Атырауская область - 481,
Восточно-Казахстанская область - 124,
Жамбылская область - 135,
Западно-Казахстанская область - 156,
Карагандинская область - 1344,
Костанайская область - 159,
Кызылординская область - 183,
Мангистауская область - 231,
Павлодарская область - 355,
Северо-Казахстанская область - 153,
Туркестанская область - 74.
Итого выздоровевших в Казахстане - 656 887.
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