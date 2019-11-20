735 млн тенге зарплаты задолжали в этом году сотрудникам компании СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области государственные инспекторы труда с начала года проверили 408 предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления Кайрата Пшенбаева, выявили более 700 нарушений трудового законодательства. В том числе 230 – в области безопасности и охраны труда. В результате к административной ответственности привлекли 179 должностных и юридических лиц – общая сумма штрафов составила около 27 млн тенге. Еще 60 субъектов предпринимательства понесли ответственность в виде предупреждения.

«По вопросу своевременной выплаты заработной платы проверена 41 организация. Выявлена задолженность по заработной плате перед 6 402 работниками в сумме 735 млн тенге. Все работодатели привлечены к административной ответственности на общую сумму 7 млн тенге», - проинформировал К.Пшенбаев.

В этом году на производстве произошло 27 несчастных случаев. Один из них – со смертельным исходом.

«Все несчастные случаи расследованы в соответствии с действующим законодательством РК. Для рассмотрения вопроса об уголовной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, государственные инспекторы труда направили в правоохранительные органы 17 материалов проведенных специальных расследований несчастных случаев на производстве», - добавил К.Пшенбаев.

В то же время инспекторы отмечают снижение производственного травматизма, по сравнению с 2018 годом, на 60%.

В управление государственной инспекции труда в этом году поступило более 1 тысячи письменных заявлений и обращений работников об ущемлении их трудовых прав. В ведомстве напомнили, что инспекторы ведут прием и оказывают консультации ежедневно.