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7348 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
20 Августа 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН.КАЗИФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7348 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 918,
город Алматы - 1555,
город Шымкент - 415,
Акмолинская область - 287,
Актюбинская область - 426,
Алматинская область - 400,
Атырауская область - 435,
Восточно-Казахстанская область - 203,
Жамбылская область - 265,
Западно-Казахстанская область - 135,
Карагандинская область - 954,
Костанайская область - 261,
Кызылординская область - 233,
Мангистауская область - 238,
Павлодарская область - 351,
Северо-Казахстанская область - 171,
Туркестанская область - 101.
Всего в стране выявлены 723064 заболевших.
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