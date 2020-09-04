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733 семейные пары стоят в очереди на ЭКО в Атырау

4 Сентября 2020 02:07
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733 семейные пары стоят в очереди на ЭКО в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области 722 семейные пары стоят в очереди на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году в области получили квоты на экстракорпоральное оплодотворение 30 пар. В этом году процесс получения квот ускорился: на сегодня их уже получили 37 супружеских пар. Возраст женщин, стоящих в очереди на ЭКО составляют от 24 до 42 лет. Всего же в очереди на ЭКО в регионе зарегистрировано 733 семейные пары», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской

области.

Напомним, что стоимость экстракорпорального оплодотворения оплачивается через ФОМС.

Глава государства в своем Послании народу Казахстана поручил увеличить в семь раз квоты по программам ЭКО.



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#Атырауская область   #Демография  
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Автор:

Виктор Сутягин

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