730 наркограффити со стен зданий удалили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе со стен зданий были удалены надписи-граффити, рекламирующие сайты по продаже наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с волонтерами в Таразе провели акцию «Тараз против наркотиков» по удалению граффити-надписей.

«Во время проведения акции были удалены граффити-надписи со стен домов и зданий областного центра, рекламирующие сайты по продаже наркотиков. В результате рейдовых мероприятий по городу удалено более ста надписей, а с начала года - 730, - пояснили в ведомстве. – Нанесение граффити на стены зданий и их распространение в компьютерных сетях являются пропагандой и незаконной рекламой наркотических средств».

Кроме того, полицейскими Жамбылской области посредством мониторинга сети интернет, установлено 35 интернет-сайтов, которые функционировали в приложении Telegram. Сейчас данные интернет-каналы заблокированы, проводятся розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к размещению сайтов и надписей.

«За нанесение граффити-надписей и распространение в сети интернет подобных сведений предусмотрено наказание по статье 299-1 УК РК (пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров) по части 1 предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет, по части 2 - от 3 до 6 лет. Лица, делающие закладки с наркотиками, несут ответственность как за сбыт наркотических средств. И будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 297 УК РК, где предусматривается уголовная ответственность от 5 до 20 лет лишения свободы. А за сбыт наркотических средств в общеобразовательных учреждениях - до пожизненного лишения свободы», - рассказал начальник УПН ДП Жамбылской области полковник полиции Аскар Джумабеков.

Департамент полиции Жамбылской области призывает население области не оставаться в стороне от проблемы распространения наркотиков, проявлять активную гражданскую позицию в борьбе с наркопреступностью, отметили в ведомстве.

Автор: Галина Скрипник