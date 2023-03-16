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73-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ пройдет в Астане

16 Марта 2023, 11:33
73-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ пройдет в Астане Фото: Denis Balibouse/Reuters

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 24 по 26 октября этого года в Астане пройдет 73-я сессия Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На портале «Открытые НПА» размещено постановление «О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Всемирной организацией здравоохранения об организации в городе Астане (Республика Казахстан) 73 сессии Европейского регионального комитета Всемирной организацией здравоохранения 24-26 октября 2023 года».

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният уполномочена подписывать соглашение, также разрешается вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

Документ будет на обсуждении до 4 апреля этого года.

Сессия будет приурочена к празднованию 75-летнего юбилея ВОЗ, 45-летия принятия Алма-Атинской декларации и 5-летия принятия Декларации Астаны по первичной медико-санитарной помощи.


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