73 уголовных дела после массовых беспорядков зарегистрировано в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 73 уголовных дела после массовых беспорядков зарегистрировано в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Темирбек Оразымбетов выступил на площадке региональной службы коммуникаций. Он сообщил, что по прошедшим событиям в Таразе с 4 по 7 января за нарушение законодательства о проведении мирных собраний, последствия которого переросли в массовые беспорядки с поджогами административных зданий, убийствами силовиков и мирных жителей, на сегодня всеми правоохранительными органами зарегистрировано 73 уголовных дела, из них департаментом полиции – 64.

По результатам массовых беспорядков от полученных травм погибли 15 человек, в медицинские учреждения с различными телесными повреждениями обратились 280 человек. По подозрению в совершении уголовных правонарушений задержано 66 человек, из них 8 – несовершеннолетних. В частности, 61 задержанному судом санкционирован арест, 2 – домашний арест, 3 – на стадии рассмотрения следственным судом.

«Все следственные действия проводятся с участием защитника и осуществляется видеозапись. Сбор доказательств ведется строго в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса РК и под надзором прокурора», – подчеркнул Темирбек Оразымбетов.

Он добавил, что по вопросам нарушения прав человека со стороны сотрудников правоохранительных и специальных органов при доставлении, задержании либо расследовании уголовных дел можно обратиться с жалобами и заявлениями к ответственному прокурору Жамбылской области Дархану Сатыбалдиеву по следующим номерам: 8 771 889 00 99, служебные телефоны: 8-7262-45-43-79, 8-7262-45-15-01, а также в УСБ ДП Жамбылской области – 8 701 072 70 00, 8 (7262) 45-43-39.

«Призываю граждан не распространять недостоверные сообщения и доверять только официальной информации. Напоминаю, что законом установлена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации, в том числе через социальные сети и мессенджеры», – обратился к жителям заместитель начальника ДП.







