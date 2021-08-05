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73 подростка за один день доставлены в полицию Актюбинской области

5 Августа 2021 19:00
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73 подростка за один день доставлены в полицию Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 73 подростка за один день доставлены в полицию Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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С 4 по 7 августа года на территории Актюбинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток» с целью выявления и пресечения преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе в группах (хулиганств, грабежей, краж, вымогательств и т.д.), фактов употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотических и психотропных веществ, их нахождения в ночное время вне жилища и в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей, а также изъятия у несовершеннолетних незаконно хранящихся колюще-режущих предметов (огнестрельного, холодного оружия, других предметов, способных причинить вред здоровью, наркотических и психотропных веществ).

В ходе реализации запланированных мероприятий инспекторами ювенальной полиции проводились рейдовые отработки во дворах, парках и местах массового скопления молодежи, развлекательных заведениях.

В результате за первый день оперативно-профилактического мероприятия в отделы полиции доставлено 73 несовершеннолетних, из них 71 за нахождение без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00 часов, один за совершение мелкого хулиганства, предусмотренный статьей 434 КоАП РК. Трое родителей привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Один несовершеннолетний помещен в Центр по поддержке детей попавших в трудную жизненную ситуацию «Аяла». На учет в ОП поставлено 13 подростков и 8 неблагополучных семей.


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#Актюбинская область   #МВД РК  
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