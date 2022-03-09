73% населения Узбекистана прошло полный курс вакцинации от коронавируса

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане 73% взрослого населения прошло полный курс вакцинации от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ из 21,4 миллиона запланированных к вакцинации граждан старше 18 лет, первую прививку получили почти 20 млн человек, или 92% населения. Полностью вакцинировалось 73,1 % взрослого населения.

На сегодняшний день в стране было использовано более 46,5 млн доз вакцины, из которых первую дозу получили 19 740 613 человек, вторым и третьим (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) компонентом вакцины соответственно привились 15 596 080 и 11 211 599 узбекистанцев.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля прошлого года. Вакцинация осуществляется шестью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В республике 3 августа 2021 года был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.