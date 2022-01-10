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    17:15, 10 Январь 2022 | GMT +6

    73 нарушения режима ЧП зафиксировано в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области зафиксировано 73 нарушения режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в комендатуре Атырауской области, с момента объявления чрезвычайного положения в регионе зарегистрировано 73 факта нарушений режима ЧП. Задержаны 275 человек, участвовавших в незаконной акции.

    Сообщается, что 49 сотрудников департамента полиции и 27 солдат получили различные телесные повреждения. Выяснилось, что некоторые полицейские, несмотря на полученные травмы, продолжали свою работу по поддержанию правопорядка. В настоящее время полицейским поддерживать порядок помогают 62 волонтера. Ситуация в условиях чрезвычайного положения в Атырауской области полностью взята под контроль правоохранительных органов.

    «При въезде в Атырау на всех трассах работают блокпосты. Комендантский час в области сохраняется с 23:00 до 07:00. В этот период въезд в областной центр запрещен. Для обеспечения спокойствия общества личный состав полиции на 100% работает в усиленном режиме. Если вы заметили какие-либо нарушения со стороны организованных групп, прошу жителей в обязательном порядке сообщить оператору 102. Прошу соблюдать ограничительные меры в период чрезвычайного положения, без острой необходимости не покидать свое жилище, не поддаваться провокациям», - обратился к атыраусцам комендант области Камза Умбеткалиев.

    Теги:
    Атырауская область ЧП-2022
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