12:38, 07 Июнь 2021 | GMT +6
73-летняя женщина погибла, перебегая дорогу в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ДТП со смертельным исходом произошло в столице. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
Сегодня в 11:25 часов 32-летний водитель маршрутного автобуса, следуя по улице Уалиханова в сторону улицы Сейфуллина, допустил наезд на пешехода, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте.
От полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
По факту проводится дознание.
Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан строго соблюдать Правила дорожного движения. Водителям быть бдительными и максимально внимательными, пешеходам переходить дорогу только в установленных местах.