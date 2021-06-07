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    12:38, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    73-летняя женщина погибла, перебегая дорогу в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ДТП со смертельным исходом произошло в столице. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Сегодня в 11:25 часов 32-летний водитель маршрутного автобуса, следуя по улице Уалиханова в сторону улицы Сейфуллина, допустил наезд на пешехода, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте.

    От полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

    По факту проводится дознание.

    Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан строго соблюдать Правила дорожного движения. Водителям быть бдительными и максимально внимательными, пешеходам переходить дорогу только в установленных местах.


    Теги:
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