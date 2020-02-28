73-летний актюбинец умер во время плавания в бассейне

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 73-летний актюбинец умер во время плавания в бассейне в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Вчера утром в ДЧС поступила информация о том, что в бассейне «Посейдон» утонул во время плавания 73-летний мужчина. Однако на месте происшествия оказалось, что мужчина умер от сердечной недостаточности.

«На место происшествия выезжал сотрудник ДЧС. Причину смерти выявили медики, которые также выехали по вызову. По словам врачей смерть произошла вследствие сердечной недостаточности», - прокомментирал главный специалист ДЧС Алма Гайлимова.