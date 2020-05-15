73% казахстанцев считают семью смыслом жизни – социсследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 мая казахстанцы отмечают Международный день семей. В этой связи Центр по изучению института семьи НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жангыру» обнародовал данные исследования за февраль-март 2020 года, которое называлось «Изучение состояния и развития казахстанских многодетных семей (четверо детей и выше)».

На вопрос: «Что для вас значит семья?», — 73,1% от общего числа опрошенных казахстанцев ответили, что считают семью смыслом жизни.Также были популярными ответы: «продолжение рода» — 39%, «счастье и любовь» — 29%, «ответственность и обязательства» - 16,9%, «основа общества» — 7,9% и 1,6% ответили что — «спасение от одиночества».

При этом в гендерном разрезе мнения выстроились следующим образом: 75,1% женщин считают, что семья – это смысл жизни, а 51,3% мужчин — продолжением рода.

«69,3% родителей на вопрос «хотели ли они иметь много детей?» выбрали ответ: «Да, я всегда хотел иметь много детей». Из тысячи опрошенных респондентов 65,2% воспитывают четверых детей. 34,8% — пятерых и больше», — отметила руководитель Центра по изучению института семьи Жулдыз Батталова.

По данным опроса 78,9% семейных пар оценивают свои семейные отношения как «очень хорошие, мы любим и уважаем друг друга».

Исследование также отразило, что уважение в семье важнее любви. Так считает 68,2 % опрошенных. Среди семейных респондентов довольны своей жизнью 90,2%, при этом разведенных, которые также довольны жизнью — 73,9%.

«Негативно относятся к применению силы в воспитании детей, считают подобное не уместным и не правильным 70,4%. Казахстанские родители отдают предпочтения неким эмоциональным факторам, таким как взаимопонимание, уважение, любовь», — поделилась Жулдыз Батталова.

Стоит отметить, что данное исследование проводилось в Казахстане впервые. По его итогам планируется разработать рекомендации для государственных органов и других организаций, заинтересованных в данном вопросе.

Центр по изучению института семьи КИОР «Рухани жангыру» занимается изучением отечественного и международного опыта по вопросам семейной политики, анализом и выработкой рекомендаций по решению проблемных аспектов семьи как социального института, а также созданием базы статистических и социологических данных для подготовки ежегодного Национального доклада о состоянии казахстанской семейной политике.



