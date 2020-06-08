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73 человека выздоровели от КВИ

8 Июня 2020 19:15
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73 человека выздоровели от КВИ

73 человека выздоровели от КВИ.

город Нур-Султан - 13,
город Алматы - 9,
Восточно-Казахстанская область - 1,
Карагандинская область - 8,
Атырауская область - 31,
Актюбинская область - 3,
Костанайская область - 3,
Кызылординская область - 5.

Итого выздоровевших в Казахстане - 7557.

г. Нур-Султан – 1476
г. Алматы – 1906
г. Шымкент – 432
Акмолинская область – 141
Актюбинская область – 234
Алматинская область – 282
Атырауская область – 820
Восточно-Казахстанская область – 66
Жамбылская область – 225
Западно-Казахстанская область – 407
Карагандинская область – 477
Костанайская область – 136
Кызылординская область – 298
Мангистауская область – 182
Павлодарская область – 170
Северо-Казахстанская область – 48
Туркестанская область – 257

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