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    09:24, 24 Май 2021 | GMT +6

    729 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 33 002 человека. 729 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    На 24 мая лечение от КВИ продолжают получать 33 002 человека (32 479 КВИ+ и 523 КВИ-), из них в стационарах находится – 13 030 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 972 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 729 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 178 пациентов,

    • на аппарате ИВЛ – 99 пациентов.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1832 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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