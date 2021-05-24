729 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 33 002 человека. 729 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 24 мая лечение от КВИ продолжают получать 33 002 человека (32 479 КВИ+ и 523 КВИ-), из них в стационарах находится – 13 030 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 972 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 729 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 178 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 99 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1832 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.