+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 22 °С
USD 389.00 EUR 426.85
RUB 5.99 CNY 54.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

729 млн тенге перечислила Карагандинская область в Фонд медстрахования в сентябре

8 Октября 2019 12:22
Поделиться:
729 млн тенге перечислила Карагандинская область в Фонд медстрахования в сентябре

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Более 729 млн тенге перечислила в Фонд медицинского страхования Карагандинская область за сентябрь 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

9 млрд тенге поступили в  Фонд медицинского страхования за август
Систему автоматического определения статуса пациента апробируют в Карагандинской области Бердибек Сапарбаев: Внедрение медстрахования требует системного взаимодействия всех госорганов Денежные призы получили жители Балхаша за знания ОСМС

Свыше 1 млн от этой суммы заплатили самозанятые, фрилансеры, домохозяйки – те, кто вносит единый совокупный платеж (ЕСП) . Остальные средства– это отчисления работодателей за своих работников. По стране поступления в Фонд медицинского страхования за сентябрь составили 9,3 млрд тенге.

«Все поступившие за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления. В последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС», - пояснил директор филиала по Карагандинской области Фонда медицинского страхования Фазыл Копобаев.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив