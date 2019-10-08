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729 млн тенге перечислила Карагандинская область в Фонд медстрахования в сентябре
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Более 729 млн тенге перечислила в Фонд медицинского страхования Карагандинская область за сентябрь 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Свыше 1 млн от этой суммы заплатили самозанятые, фрилансеры, домохозяйки – те, кто вносит единый совокупный платеж (ЕСП) . Остальные средства– это отчисления работодателей за своих работников. По стране поступления в Фонд медицинского страхования за сентябрь составили 9,3 млрд тенге.
«Все поступившие за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления. В последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС», - пояснил директор филиала по Карагандинской области Фонда медицинского страхования Фазыл Копобаев.
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