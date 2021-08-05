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7276 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

5 Августа 2021 08:15
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7276 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 7276 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 2018,

город Алматы - 1701,

город Шымкент - 289,

Акмолинская область - 186,

Актюбинская область - 324,

Алматинская область - 289,

Атырауская область - 257,

Восточно-Казахстанская область - 111,

Жамбылская область - 50,

Западно-Казахстанская область - 62,

Карагандинская область - 1041,

Костанайская область - 303,

Кызылординская область - 99,

Мангистауская область - 147,

Павлодарская область - 107,

Северо-Казахстанская область - 167,

Туркестанская область - 125.

Итого выздоровевших в Казахстане - 499 965.



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