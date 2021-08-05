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7276 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
5 Августа 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 7276 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2018,
город Алматы - 1701,
город Шымкент - 289,
Акмолинская область - 186,
Актюбинская область - 324,
Алматинская область - 289,
Атырауская область - 257,
Восточно-Казахстанская область - 111,
Жамбылская область - 50,
Западно-Казахстанская область - 62,
Карагандинская область - 1041,
Костанайская область - 303,
Кызылординская область - 99,
Мангистауская область - 147,
Павлодарская область - 107,
Северо-Казахстанская область - 167,
Туркестанская область - 125.
Итого выздоровевших в Казахстане - 499 965.
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