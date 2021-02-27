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    20:56, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    726 млн тенге взыскано с ТОО «Тенгизшевройл» за сжигание газа на факелах

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – За сжигание газа на факелах с ТОО «Тенгизшевройл», разрабатывающего в Атырауской области Тенгизское месторождение, взыскано 726 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе внеплановой проверки департаментом экологии региона было установлено, что со стороны ТОО «Тенгизшевройл» осуществлены сверхнормативные эмиссии в виде выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в том числе вследствие сжигания газа на факельных установках. В отношении ТОО «Тенгизшевройл» предъявлены предписания о возмещении ущерба за нарушения экологического законодательства Республики Казахстан на суммы 145 988 808 тенге, 60 985 880 тенге и 519 477 172 тенге.

    Со стороны ТШО предписания не были исполнены добровольно. Департамент экологии обратился в суд города Нур-Султан с исковыми заявлениями к ТОО «Тенгизшевройл» о взыскании суммы ущерба в доход государства. Решением суда города Нур-Султан исковые заявления департамента к ТОО «Тенгизшевройл» были удовлетворены», - сообщили в пресс-службе департамента экологии региона.

    Также в ведомстве рассказали, что, не согласившись с решениями суда, ТОО «Тенгизшевройл» подал апелляционную жалобу об отмене предписаний и решения суда.

    «По результатом рассмотрения специализированная судебная коллегия Верховного суда Республики Казахстан отказала в удовлетворении апелляционной жалобы ТОО «Тенгизшевройл». Решения суда вступили в законную силу. Таким образом, на сегодняшний день в результате проведенной работы, департаментом с ТОО «Тенгизшевройл» была взыскана в доход государства сумма ущерба, нанесенного экологии - 726 451 860 тенге», - информирует пресс-служба департамента экологии региона.


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