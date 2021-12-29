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725 человек прошло через границу санэпидслужбы в Павлодарской области за сутки

29 Декабря 2021 23:59
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725 человек прошло через границу санэпидслужбы в Павлодарской области за сутки

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области продолжается мониторинг за перемещением лиц на четырех автомобильных пунктах пропуска государственной границы – «Урлютобе», «Косак», «Амангельды» и «Шарбакты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Специалисты санэпидслужбы круглосуточно дежурят на постах, встречая граждан, пересекающих государственную границу, дают консультации по телефону не только гражданам РК, но и иностранцам, желающим пересечь государственную границу Казахстана.

Всего с момента введения ограничений (с 19 сентября 2020 года, прим. ред.) не допущен въезд в страну 3 095 нерезидентам Казахстана, не предоставившим справок с отрицательным результатом ПЦР-анализа.

«Всего в Павлодарскую область прибыло 262 737 человек, из них 134 188 водителей, осуществляющих международные перевозки и 128 549 пассажиров. Проведено 45 959 ПЦР-анализов, выявлено 268 завозных случаев с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР-обследования помещено 5 262 гражданина РК.

За прошедшие сутки через границу прошло 725 человек, из них 446 - пеших и 279 – водителей фуры, в карантинный стационар помещено 2 казахстанца», - сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Подтвержденных случаев КВИ на автопереходах не выявлено. Запрещен въезд в страну 4 гражданам СНГ, из них 2 гражданина Российской Федерации, 1 гражданин Таджикистана и 1 гражданин Узбекистана, не предоставившим справок с отрицательным результатом на КВИ методом ПЦР.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области в два раза снизилась заболеваемость COVID-19.


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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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