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7235 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
10 Августа 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7235 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1161,
город Алматы - 1486,
город Шымкент - 570,
Акмолинская область - 263,
Актюбинская область - 223,
Алматинская область - 270,
Атырауская область - 627,
Восточно-Казахстанская область - 220,
Жамбылская область - 100,
Западно-Казахстанская область - 54,
Карагандинская область - 1061,
Костанайская область - 248,
Кызылординская область - 228,
Мангистауская область - 177,
Павлодарская область - 286,
Северо-Казахстанская область - 156,
Туркестанская область - 105.
Всего в стране выявлено 649120 заболевших.
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