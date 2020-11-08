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723 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
8 Ноября 2020 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 723 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 49
город Алматы - 28
город Шымкент - 6
Акмолинская область - 43
Актюбинская область - 8
Алматинская область - 11
Атырауская область - 5
Восточно-Казахстанская область - 353
Жамбылская область - 4
Западно-Казахстанская область - 43
Карагандинская область - 17
Костанайская область - 57
Мангистауская область - 3
Павлодарская область - 63
Северо-Казахстанская область - 32
Туркестанская область - 1
Всего в стране выявлены 116162 заболевших.
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