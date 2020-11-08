723 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 723 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 49

город Алматы - 28

город Шымкент - 6

Акмолинская область - 43

Актюбинская область - 8

Алматинская область - 11

Атырауская область - 5

Восточно-Казахстанская область - 353

Жамбылская область - 4

Западно-Казахстанская область - 43

Карагандинская область - 17

Костанайская область - 57

Мангистауская область - 3

Павлодарская область - 63

Северо-Казахстанская область - 32

Туркестанская область - 1

Всего в стране выявлены 116162 заболевших.