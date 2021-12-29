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72 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане
29 Декабря 2021 08:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 27 декабря в Казахстане зафиксировано 72 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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Зарегистрирован один летальный исход.
Выздоровело 119 человек.
Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 84089, летальных случаев - 5213, выздоровевших - 76852.
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