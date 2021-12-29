72 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 27 декабря в Казахстане зафиксировано 72 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Зарегистрирован один летальный исход.

Выздоровело 119 человек.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 84089, летальных случаев - 5213, выздоровевших - 76852.



