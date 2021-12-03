72 тысячи нарушений ПДД выявлено Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Более 72 тысяч нарушений ПДД выявлено Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Со 2 ноября по 1 декабря на территории Алматинской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Основной целью мероприятия является профилактика дорожно-транспортных происшествий, повышение транспортной дисциплины среди водителей, снижение аварийности на дорогах и контроль за соблюдением правил дорожного движения.

По итогам ОПМ полицейские выявили 72 236 нарушений ПДД, в том числе 4 совершенные водителями общественного транспорта. Стражами порядка задержаны 155 водителя за управлением автотранспортом в нетрезвом состоянии. К административной ответственности привлечены 72 нарушителя за выезд на встречную полосу движения, 523 – за выезд на запрещающий сигнал светофора и 5195 – за нарушение правил маневрирования. Также за пользование мобильными телефонами при управлении авто наказаны 4732 водителя, за не пользование ремнями безопасности – 7455, за непредставления преимущества в движении пешеходам – 1612. 15 083 пешехода наказаны за нарушения ПДД.

К ответственности привлечены 1149 нарушителей за управление ТС, не имеющим прав управления и 4 водителя, лишенные права управления автотранспортом.

В ходе рейдовых мероприятий патрульные полицейские выявили 527 фактов незаконного оборудования автотранспорта, 2938 случаев непрохождения техосмотра, 1 факт непрохождения предрейсового осмотра ТС и медосмотра и 35 фактов нелегальной перевозки пассажиров.

Кроме того, в рамках ОПМ полицейские МПС ДП Алматинской области в целях профилактики дорожно-транспортных происшествия и повышения правовой грамотности провели разъяснительные беседы среди участников дорожного движения и раздали около 12 тысяч буклетов и памяток о важности соблюдения ПДД.

