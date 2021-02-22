72 случая КВИ зарегистрировано за сутки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об эпидемиологической ситуации в столице в связи с распространением КВИ рассказала главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Нур-Султане продолжается регистрация случаев CОVІD-19 среди населения всех возрастов и контингентов. В январе зарегистрировано 3 763 случая, с начала февраля - 2 192 случая. Всего случаев КВИ с отрицательным результатом ПЦР-теста - 80 (январь – 55, февраль – 25). За сутки зарегистрировано 72 случая, в том числе 49 случаев с симптомами, 23 - бессимптомные, выявлено 84 очага, в том числе 66 домашних, 18 организованных», - сказала Сархат Бейсенова.

Врач добавила, что за последнюю неделю по сравнению с предыдущей отмечается снижение заболеваемости на 7,13%. Интенсивный показатель на 100 тысяч населения составил 55,58; репродуктивное число 0,971.

«Как и прежде, основную долю - 24,7% заболевших среди населения города составляют жители 30-39 лет; 50 лет и старше - 23,4 %, на возрастную группу 18-29 лет приходится 18,4%, на лиц 40-49 лет – 14,9%; дети в общей заболеваемости занимают 15,9%», - добавила Сархат Бейсенова.

Спикер пояснила, что в динамике наблюдается незначительный рост удельного веса заболевших с симптомами (январь – 65,2 %, февраль – 67,5 %), а именно у лиц преклонного возраста 50 лет и старше (26,4 % - в январе до 28,7 % - в феврале).



