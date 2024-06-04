Министерство экологии и природных ресурсов РК представило сведения о готовности лесных хозяйств страны к пожароопасному сезону, отвечая на официальный запрос агентства Kazinform.

По данным ведомства, сегодня на пожарных станциях при учреждениях лесного хозяйства работают 1 259 пожарных. В настоящее время ведутся работы по материально-техническому оснащению пожарных станций.

— Правительством принят комплексный план по укреплению материально-технического оснащения природоохранных организаций на 2023–2027 годы с общим объемом финансирования более 68,6 млрд тенге. В прошлом году для природоохранных организаций министерства было выделено более 9 млрд тенге. Приобретено 25 пожарных автомашин, 51 малый лесопатрульный комплекс, 154 трактора, 73 патрульных автомашины и 655 единиц противопожарного оборудования (дисковые бороны, плуги, прицепы и другое). Данные меры позволили увеличить оснащенность природоохранных учреждений министерства с 57 до 71%, — говорится в ответе министерства.

Также местными исполнительными органами приобретено 20 пожарных автомашин, 127 тракторов и 76 патрульных машин на общую сумму 6,6 миллиарда тенге.