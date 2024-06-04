72% пожарных машин в лесничествах устарели — Минэкологии РК
Министерство экологии и природных ресурсов РК представило сведения о готовности лесных хозяйств страны к пожароопасному сезону, отвечая на официальный запрос агентства Kazinform.
По данным ведомства, сегодня на пожарных станциях при учреждениях лесного хозяйства работают 1 259 пожарных. В настоящее время ведутся работы по материально-техническому оснащению пожарных станций.
— Правительством принят комплексный план по укреплению материально-технического оснащения природоохранных организаций на 2023–2027 годы с общим объемом финансирования более 68,6 млрд тенге. В прошлом году для природоохранных организаций министерства было выделено более 9 млрд тенге. Приобретено 25 пожарных автомашин, 51 малый лесопатрульный комплекс, 154 трактора, 73 патрульных автомашины и 655 единиц противопожарного оборудования (дисковые бороны, плуги, прицепы и другое). Данные меры позволили увеличить оснащенность природоохранных учреждений министерства с 57 до 71%, — говорится в ответе министерства.
Также местными исполнительными органами приобретено 20 пожарных автомашин, 127 тракторов и 76 патрульных машин на общую сумму 6,6 миллиарда тенге.
— Таким образом, оснащенность лесных хозяйств увеличена с 75 до 79%. Несмотря на увеличение оснащенности, процент износа имеющейся техники остается высоким и составляет 72% по пожарным машинам, 50% по тракторам и 55% по патрулям. В рамках Комплексного плана первоочередных мер в сфере гражданской защиты на текущий год запланировано 16,7 млрд тенге, в том числе для Министерства экологии — 9,1 млрд тенге и для местных исполнительных органов — 7,6 млрд тенге. При формировании бюджета министерства на 2024 год на материально-техническое оснащение было выделено 5,4 млрд тенге, — сообщили в ведомстве.