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72 павлодарские семьи отметили новоселье

2 Декабря 2019 12:00
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72 павлодарские семьи отметили новоселье

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В канун Дня Первого Президента 72 павлодарские семьи отметили новоселье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

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Новый дом сдали в микрорайоне «Сарыарка». Многоэтажку, площадь которой составляет почти 5 тысяч квадратных метров, построили за девять месяцев. Стоимость проекта – 657 миллионов тенге. Квартиры в новостройке предоставлены по жилищной программе «7-20-25». Среди новоселов оказалась и учитель начальных классов павлодарской школы №34 Анна Назаренко.


- Когда мне позвонили и сказали, что моя заявка по программе «7-20-25» прошла, моему счастью не было предела, - говорит она. – Это лучшая новость за последнее время, потому что до этого я постоянно снимала квартиру, а теперь я буду жить в своем доме.

Ключи от новых квартир вручил аким Павлодарской области. Семья новоселов Секербаевых пригласила Булата Бакауова совершить обряд по перерезанию пут своей дочери Амине. Глава региона с удовольствием принял участие в «тусау-кесу».




- Я сейчас смотрю на вас и, наверное, больше вашего радуюсь происходящему, - обратился ко всем новоселам глава региона. – Вокруг нас стоят краны, идет большая стройка. Нам осталось два года, чтобы полностью благоустроить новый микрорайон «Сарыарка». Думаю, каждому из вас приятно получить квартиру в преддверии праздника. С новосельем вас!

Накануне Дня Первого Президента в Павлодаре открыли и новое общежитие, в котором разместятся учащиеся колледжа высшей электроники и коммуникаций.

Фото Валерия Бугаева

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Ключевые слова: Павлодарская область, Первый Президент - Елбасы,
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