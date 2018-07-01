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72 ножа воткнули на детской площадке неизвестные в Караганде

23 Июля 2018 17:09 261
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72 ножа воткнули на детской площадке неизвестные в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Жительница Караганды обнаружила на детской площадке 72 воткнутых в землю ножа, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Как рассказали в ДВД области, 21 июля около 09:00 часов в центр оперативного управления поступило сообщение о том, что по адресу пр. Республики 4 у остановки «Диана» на детской площадке из клумбы торчат ножи. По прибытию следственно-оперативной группы факт подтвердился, на месте было обнаружено 72 ножа. 

Данный факт зарегистрирован в КУИ, по которому принято процессуальное решения о списании материала в номенклатурное дело в связи отсутствием состава уголовного правонарушения.

 

Иллюстративное фото

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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Гульзат Сахова

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