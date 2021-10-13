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    19:04, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    72% населения привилось от КВИ в Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области первым компонентом вакцины привились свыше 325 тысяч человек. Это составляет 72% подлежащего к вакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С февраля текущего года в регионе проводится компания по иммунизации против коронавируса. С этой целью в области развернуто 106, а в районах 91 прививочных пунктов.

    «Такие пункты также открылись в крупных торгово-развлекательных центрах, в местах массового скопления людей. Работу по вакцинации проводит специально обученный медицинский персонал. Они оснащены специальным холодильным оборудованием. В области первым компонентом вакцины привились 325 759 человек. Это составляет 72% подлежащего к вакцинации населения. Оба компонента вакцины получили 267 202 человек (59,1%)», - пояснил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Жангелды Шайымбетов.

    Согласно информации ведомства, до сегодняшних дней 18 227 пациентов заболели коронавирусом. За прошлые сутки выявлено 13 случаев. Вылечились 95% пациентов или 17 382 человек.

    По области в инфекционных стационарах получают лечение 219 человек, заполняемость составила 35%. На реанимационных койках находятся 24 пациента, заполняемость 30%.

    Напомним, по темпам распространения коронавируса Кызылординская область находится в «зеленой» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Кызылорда Вакцинация Регионы Казахстана Кызылординская область Минздрав РК
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