72% населения привилось от КВИ в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области первым компонентом вакцины привились свыше 325 тысяч человек. Это составляет 72% подлежащего к вакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С февраля текущего года в регионе проводится компания по иммунизации против коронавируса. С этой целью в области развернуто 106, а в районах 91 прививочных пунктов.

«Такие пункты также открылись в крупных торгово-развлекательных центрах, в местах массового скопления людей. Работу по вакцинации проводит специально обученный медицинский персонал. Они оснащены специальным холодильным оборудованием. В области первым компонентом вакцины привились 325 759 человек. Это составляет 72% подлежащего к вакцинации населения. Оба компонента вакцины получили 267 202 человек (59,1%)», - пояснил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Жангелды Шайымбетов.

Согласно информации ведомства, до сегодняшних дней 18 227 пациентов заболели коронавирусом. За прошлые сутки выявлено 13 случаев. Вылечились 95% пациентов или 17 382 человек.

По области в инфекционных стационарах получают лечение 219 человек, заполняемость составила 35%. На реанимационных койках находятся 24 пациента, заполняемость 30%.

Напомним, по темпам распространения коронавируса Кызылординская область находится в «зеленой» зоне.